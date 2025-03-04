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兩會|喬紅委員：中國人形機械人邁向新突破 (15:49)

今天（4日）下午2時，全國政協十四屆三次會議第一場「委員通道」集體採訪活動在人民大會堂中央大廳北側舉行，邀請部分全國政協委員接受媒體採訪。全國政協委員、多模態AI（人工智能）系統實驗室主任、中科院院士喬紅在接受媒體採訪時表示，中國機械熱技術已經得到飛躍式發展，和國際先進水平的距離顯著減少。近三年，中國工業機械人的裝載量達到全球二分之一以上，人形機械人技術迅猛發展。

喬紅表示，人形機械人不僅是人工智能的重要表現形式和重要載體，也是通用實體人工智能系統的典型代表。中國科學院自動化研究所自主研發了Q系列人形機械人，構建了人形機械人大工廠這一核心技術底座，核心技術底座通過智能算法對硬件系統不足的補償，通過類腦智能、神經科學、人工智能技術的充分融合，形成了核心的壁壘。

喬紅提到，未來中國的機械人系統將面臨國家更大更重要的舞台，這樣的舞台不僅需要考慮機械人系統的批量性，更重要的是要考慮機械人系統的可靠性、穩定性、通用性、智能性、安全性，這不僅是市場的需求，也是中國廣大科技工作者和企業家的共同夢想和挑戰。如何把人工智能的通用性泛化性，把自動化的穩定性可靠性，把機械人的系統性和類腦智能材料等前沿技術充分融合，也成為這個領域的科技工作者和企業家的共同夢想和挑戰。

（綜合報道）

相關字詞﹕政協委員 委員通道 兩會2025 機械人

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