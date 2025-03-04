明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

中國將11家美企列入不可靠實體清單 (14:25)

中國商務部3月4日發布，為維護國家主權、安全和發展利益，不可靠實體清單工作機制決定將特科姆公司（TCOM,Limited Partnership）、搖杆舵公司（Stick Rudder Enterprises LLC）、特勵達·布朗工程公司（Teledyne Brown Engineering,Inc.）、亨廷頓·英格爾斯工業公司（Huntington Ingalls Industries Inc.）、S3航空防務公司（S3 AeroDefense）、立方公司（Cubic Corporation）、文本礦公司（TextOre）、ACT1聯邦公司（ACT1 Federal）、埃克索維拉公司（Exovera）、扁平地球管理公司（Planate Management Group）等10家美國企業列入不可靠實體清單，禁止上述企業從事與中國有關的進出口活動，禁止上述企業在中國境內新增投資。

同時，不可靠實體清單工作機制決定將美國因美納公司（Illumina, Inc.）列入不可靠實體清單，禁止其向中國出口基因測序儀。

公告稱，此舉是根據中國《對外貿易法》、《國家安全法》、《反外國制裁法》等有關法律，依據《不可靠實體清單規定》有關規定實施。（中國商務部網站）

相關字詞﹕不可靠實體清單 制裁 反制裁 商務部 編輯推介

上 / 下一篇新聞