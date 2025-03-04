中國將11家美企列入不可靠實體清單 (14:25)

同時，不可靠實體清單工作機制決定將美國因美納公司（Illumina, Inc.）列入不可靠實體清單，禁止其向中國出口基因測序儀。

公告稱，此舉是根據中國《對外貿易法》、《國家安全法》、《反外國制裁法》等有關法律，依據《不可靠實體清單規定》有關規定實施。（中國商務部網站）