中國將11家美企列入不可靠實體清單 (14:25)

中國商務部3月4日發布，為維護國家主權、安全和發展利益，不可靠實體清單工作機制決定將特科姆公司（TCOM,Limited Partnership）、搖杆舵公司（Stick Rudder Enterprises LLC）、特勵達·布朗工程公司（Teledyne Brown Engineering,Inc.）、亨廷頓·英格爾斯工業公司（Huntington Ingalls Industries Inc.）、S3航空防務公司（S3 AeroDefense）、立方公司（Cubic Corporation）、文本礦公司（TextOre）、ACT1聯邦公司（ACT1 Federal）、埃克索維拉公司（Exovera）、扁平地球管理公司（Planate Management Group）等10家美國企業列入不可靠實體清單，禁止上述企業從事與中國有關的進出口活動，禁止上述企業在中國境內新增投資。
同時，不可靠實體清單工作機制決定將美國因美納公司（Illumina, Inc.）列入不可靠實體清單，禁止其向中國出口基因測序儀。
公告稱，此舉是根據中國《對外貿易法》、《國家安全法》、《反外國制裁法》等有關法律，依據《不可靠實體清單規定》有關規定實施。（中國商務部網站）