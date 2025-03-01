英媒：澳洲飛行員在空中才收到中國軍演預警通知 (17:47)

報道指，一名維珍澳洲航空機師於悉尼時間2月21日早上9時58分通過121.5MHz緊急無線電頻道（飛行員用於飛機間通訊）收到一條來自中國海軍的廣播，並首次獲知演習。該機師隨後向空中交通管制員通報軍演消息，管制員隨即將消息傳遞給澳洲軍方。

隨後，澳洲航空管理局（Airservices Australia）開始向鄰近飛機發送警報，包括一架從新西蘭基督城飛往新加坡的新加坡航空航班以及一架從奧克蘭飛往墨爾本的新西蘭航空航班。新西蘭航空機師在接到警報的半小時後，向地面空中管制部門通報，20分鐘後，一名航空公司調度員告訴新西蘭航空，「中國軍方在你們北方進行未經宣布的實彈演習。」

儘管澳洲和新西蘭政府都認為中國的實彈演習符合國際法規定，但都認為中國沒有充分提前預警。一般來說，機師通常會經由飛行通告（NOTAM）至少提前24小時獲知軍事演習、火箭發射及其他空域情況。澳航機長科內爾告訴路透社，這次突發事件加重機師和空管人員的工作負擔。

中國駐澳洲大使肖千接受澳洲廣播公司採訪時，表示不會為此道歉，並暗示未來中國在相關海域將擴大軍事存在。中國國防部此前回應，中方演習符合國際法，不影響航空飛行安全，中方對澳方炒作深感詫異和強烈不滿。（路透社）