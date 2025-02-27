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涉性騷擾被判刑  77歲台翁闖檢察官住處自焚亡 (22:53)

台灣雲林縣2月27日發生自焚案件，因犯性騷擾罪遭判刑4月的77歲陳姓男子疑對提起公訴的檢察官不滿，闖檢察官住處神明廳自焚，當場身亡。

雲林地檢署晚間發布新聞稿表示，陳男犯強制猥褻案件，承辦檢察官去年1月17日提起公訴，經雲林地方法院認定犯性騷擾防治法之性騷擾罪，判處有期徒刑4月；陳男提起上訴，再經台南高分院於去年12月31日駁回上訴確定；陳男提再審，今年2月19日遭駁回。

雲林地檢署表示，法務部長鄭銘謙部長責成台灣高等檢察署檢察長張斗輝指派台灣高等檢察署政風室至雲林地檢了解機關安全維護，確保同仁安全，避免日後危及檢察官人身及居家安全的情事再次發生。（中央社）

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