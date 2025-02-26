復旦新聞學院博士後鑽漏洞  「影印式」抄襲台灣碩士論文 (01:37)

學校學術規範委員會、新聞傳播學博士後流動站按規定和程序進行調查，認為舉報情況屬實，被舉報的4篇論文均出現了《復旦大學學術規範實施條例》規定的「學術不端行為」，情節嚴重，構成學術不端。

復旦大學新聞傳播學博士後流動站已於2025年1月按規定，對被舉報人作出退站（相當於退學）處理。

王燦還曾擔任武漢輕工大學管理學院碩士生導師，曾獲2021年「武漢英才．青年優秀人才」。不過他2023年已經離開該校。

此前，台灣政治大學中國文學系博士候選人葉霑聯合兩名學者張桓溢、王秀如發文，舉報王燦多次抄襲論文。

葉霑列舉他們與另一位受害者共計4篇碩士論文，遭王燦幾乎全文抄襲，「包含註腳」甚至「連同圖表」也一樣，王燦自2022年至2024年期間將有關論文發表在中國各大頂級期刊（簡稱「C刊」）上。

4篇被抄襲的學位論文領域分散，遍及台灣大學台文所、台灣師範大學國文所、彰化師範大學國文所及中央大學藝術所。領域跨及當代台灣非虛構寫作、近現代京劇研究、北宋閱讀史、邊疆藝術研究等。

《戲曲研究》、《中國出版史研究》、《文學評論》編輯部在核實了抄襲事實後，同意撤稿並將在下一期紙本刊物中刊登撤稿聲明。

葉霑提醒台灣研究生們恐遭對岸「系統性」抄襲。因為有關台灣學位論文都全文公開於「台灣博碩士論文知識加值系統」，抄襲者可以輕易透過網絡取得文本。而大陸的論文抄襲比對系統，尚未納入台灣的學位論文，因此學位論文系統反而成為不肖份子鑽漏洞的工具。

大陸網民也關注，利用有關比對系統漏洞，抄襲台灣學位論文的情況在大陸恐怕是冰山一角。（綜合報道）