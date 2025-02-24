境外詐騙中國女性1年騙1億  3首腦判無期 (17:16)

最高法披露的基本案情顯示，2020年初，被告人黃×、李×輝在柬埔寨王國西哈努克港市「財神國際」園區等處組建詐騙集團，組織、指揮多人對中國境內居民實施電信網絡詐騙犯罪活動，8月，被告人周×剛加入該詐騙集團並擔任總監。

該詐騙集團通過特定方式篩選出企業法定代表人等具有一定經濟實力的女性，通過被害人手機號碼批量添加網絡社交平台好友，冒充「高富帥」依照預定話術與被害人網絡聊天，騙取信任後推薦被害人下載由該集團控制的「金天利」等虛假投資或賭博網絡平台，先通過後台操控讓被害人小額獲利提現，再不斷引誘被害人充值，待被害人投入大額資金後，即關閉提現通道，拉黑被害人。

該詐騙集團自2020年9月至2021年底，騙取100餘名被害人共計人民幣1億餘元。

最高法表示，本案系境外詐騙犯罪集團鏈條化、流水線化、分工細致實施、常見高發的交友婚戀類網絡詐騙（俗稱「殺豬盤」）。最高法稱，本案警示社會公眾，不要被虛擬世界的虛情假意蒙蔽雙眼，防范甜言蜜語背後的無情陷阱。

（「最高人民法院」微信公眾號）