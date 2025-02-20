司法系統引入DeepSeek  生成刑期供參考  (22:05)

DeepSeek系統已在司法行政全鏈條實現深度應用，具體包括，行政覆議申請自動分類準確率達92%，案件分流效率提升300%；10萬筆以上法律法規、5萬宗判例的智能檢索響應時間縮短至3秒；行政覆議決定書生成效率提高80%，合法性審查意見自動生成率達75%；案件矛盾焦點識別準確率85%，自動生成可視化分析報告。

山東濱州市沾化區司法局也在探索運用DeepSeek 輔助辦理行政覆議案件。

天津市靜海區檢察院成功在本地伺服器部署DeepSeek-R1-70B 大模型，該模型以其700億參數的強大推理能力，是可應用於司法實務的百億級AI工具。在危險駕駛案件中，系統可基於數據庫案例自動對比分析，並生成刑期與罰金區間，為檢察官快速研判案件提供參考。此外，還構建了涵蓋詐騙案件、合同詐騙案件以及公文寫作等數據庫。

貴州六盤水市檢察院學習DeepSeek技術如何輔助檢察官快速定位關鍵信息、發現監督線索，以及如何在案件質量評查中提供智能化支持。（綜合報道）