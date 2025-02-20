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武夷山國家公園發現2個大型真菌新物種 (16:26)

福建省農業科學院食用菌研究所今（20日）披露，該所聯合江西農業大學、生態環境部南京環科所等單位，在武夷山國家公園發現2個大型真菌新物種——雙孢小蘑菇和霜蓋擬疣柄牛肝菌。相關研究成果已於近期分別發表在菌物學期刊《菌物檢索》和《植物分類》。

據科研人員介紹，雙孢小蘑菇為小蘑菇屬真菌，與蘑菇科其他類群相比，該屬物種子實體普遍較小，樣本採集、處理和觀察難度較大，因此被研究和認知較晚，屬內物種近半個多世紀才被集中發現和描述。此次發現的雙孢小蘑菇，因絕大多數擔子產兩個孢子而得名。至此，中國小蘑菇屬物種數量增至35個。雖然小蘑菇屬物種個頭較小，難以作為食用菌加以利用，但它們作為根際真菌，對植物次生代謝產物積累具有重要影響，如某些種類可顯著促進藥用植物所含芳香成分的積累，有着潛在開發空間。

 

霜蓋擬疣柄牛肝菌則為擬疣柄牛肝菌屬真菌，命名源自其獨特的形態特征：菌蓋表面紅褐色，上覆一層薄薄的白色粉霜，菌柄表面密覆淺褐色、褐色至紅褐色的鱗片，菌蓋表皮的菌絲上部分比較纖細，下部分則較粗大。作為一種外生菌根真菌，霜蓋擬疣柄牛肝菌能與殼斗科植物形成共生關係。這種互惠共生的特性使其在生態系統中扮演着重要角色，也為研究菌根真菌與植物的生態互動模式提供了一條新線索。

（央視新聞）

相關字詞﹕武夷山 新物種 真菌

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