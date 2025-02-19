非法收受逾1.8億  工行原副行長張紅力判死緩 (18:19)

經審理查明：2011年至2022年，被告人張紅力利用擔任中國工商銀行股份有限公司黨委委員、副行長職務上的便利，為有關單位和個人在貸款融資、職務安排等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受上述單位和個人給予的財物，共計折合人民幣1.77億餘元（約1.89億港元）。

杭州市中級法院認為，被告人張紅力的行為已構成受賄罪。張紅力受賄數額特別巨大，犯罪情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，給國家和人民利益造成特別重大損失，論罪應當判處死刑。鑒於張紅力到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的大部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，贓款贓物大部分已追繳，具有法定、酌定從輕處罰情節，對其判處死刑，可不立即執行。法庭遂作出上述判決。

公開資料顯示，張紅力1965年1月出生於黑龍江哈爾濱，曾在外企和外資銀行工作多年，擔任過美國惠普公司總部財務經理、英國施羅德國際商人銀行董事兼中國業務主管、美國高盛公司亞洲執行董事兼北京代表處首席代表、德意志銀行（中國）有限公司董事長等職。

（綜合報道）