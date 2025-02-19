非法收受逾1.8億  工行原副行長張紅力判死緩 (18:19)

據微信公眾號「杭州中院」今（19日）發布消息，2月19日，浙江省杭州市中級法院一審公開宣判中國工商銀行股份有限公司原黨委委員、副行長張紅力受賄一案，以受賄罪判處被告人張紅力死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對追繳在案的張紅力犯罪所得財物及孳息依法上繳國庫，不足部分繼續追繳。
經審理查明：2011年至2022年，被告人張紅力利用擔任中國工商銀行股份有限公司黨委委員、副行長職務上的便利，為有關單位和個人在貸款融資、職務安排等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受上述單位和個人給予的財物，共計折合人民幣1.77億餘元（約1.89億港元）。
杭州市中級法院認為，被告人張紅力的行為已構成受賄罪。張紅力受賄數額特別巨大，犯罪情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，給國家和人民利益造成特別重大損失，論罪應當判處死刑。鑒於張紅力到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的大部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，贓款贓物大部分已追繳，具有法定、酌定從輕處罰情節，對其判處死刑，可不立即執行。法庭遂作出上述判決。
公開資料顯示，張紅力1965年1月出生於黑龍江哈爾濱，曾在外企和外資銀行工作多年，擔任過美國惠普公司總部財務經理、英國施羅德國際商人銀行董事兼中國業務主管、美國高盛公司亞洲執行董事兼北京代表處首席代表、德意志銀行（中國）有限公司董事長等職。
（綜合報道）
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