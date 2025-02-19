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黑龍江原人大副主任李顯剛涉嫌受賄、貪污案遭公訴 (16:06)

最高檢察院今（19日）披露，黑龍江省人大常委會原黨組成員、副主任李顯剛涉嫌受賄、貪污一案，由國家監察委員會調查終結，經最高檢察院指定，由遼寧省大連市檢察院審查起訴。近日，大連市檢察院已向大連市中級法院提起公訴。

檢察機關在審查起訴階段依法告知了被告人李顯剛享有的訴訟權利，並訊問了被告人李顯剛，聽取了辯護人的意見。檢察機關起訴指控：被告人李顯剛利用擔任黑龍江省雙鴨山市市長、市委書記，黑龍江省政府秘書長，黑龍江省人大常委會副主任等職務上的便利，為他人謀取利益，以及利用本人職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取不正當利益，非法收受他人財物，數額特別巨大；李顯剛身為國家工作人員，利用職務上的便利，侵吞公共財物，數額巨大，依法應當以受賄罪、貪污罪追究其刑事責任。 

公開資料顯示，李顯剛生於1963年2月生，湖北漢川人。參加工作後，曾在農業部、全國人大常委會辦公廳、中央辦公廳秘書局工作；2005年3月調任黑龍江省委副秘書長，此後歷任黑龍江省雙鴨山市委副書記、市長、書記，2013年底始，任黑龍江省政府秘書長、黨組成員，人大常委會副主任，省政府秘書長、黨組成員。 2024年3月17日，李顯剛涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。 

（綜合報道）

相關字詞﹕黑龍江 受賄 公訴 李顯剛

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