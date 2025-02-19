民企座談會 | 人民日報：習近平講話是定心丸、強心劑 (00:27)

文章稱，在2月17日召開的民營企業座談會上，國家主席習近平充分肯定民營經濟發展取得的重大成就和為國家經濟社會發展作出的重要貢獻，概括並強調一以貫之堅持和落實黨和國家對民營經濟發展的基本方針政策，「讓廣大民營企業和民營企業家吃下安心謀發展的『定心丸』，為促進民營經濟健康發展、高質量發展注入『強心劑』」。

40多年來，改革開放激活一池春水、催生變革浪潮，為民營經濟快速發展創造了前所未有的歷史機遇；民營經濟從小到大、由弱變強，伴隨改革開放偉大歷程蓬勃發展起來，在穩定增長、促進創新、增加就業、改善民生等方面發揮著不可替代的作用，成為推動我國發展不可或缺的重要力量。

「不論是謀發展、促創新、惠民生，還是穩大局、應變局、開新局，民營經濟功不可沒。」文章強調，新時代黨和國家事業取得偉大成就，中國式現代化邁出堅實步伐，民營經濟的發展活力極大激發、發展成績更為顯著、發展作用更加彰顯；當前，身處中國式現代化建設的關鍵時期，民營經濟迎來了更加廣闊的發展前景。（新華社）