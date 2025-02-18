聚焦盜掘古墓等文物犯罪 公安部去年破案逾900宗  (16:00)

公安部表示，一年來，公安機關聚焦盜掘古文化遺址、古墓葬和盜竊、倒賣、故意損毀文物等犯罪，掛牌督辦一批大案，重點開展專項打擊，追繳一批涉案文物。通過掛牌督辦山西臨汾「4·07」、吉林「5·25」、安徽淮北「11·29」等7宗重大系列盜掘、倒賣文物案件，公安部指揮相關地方公安機關抓獲一批疑犯，偵破案件130餘宗，追繳涉案文物4800餘件（套）；在打擊整治損毀文物違法犯罪專項工作中，立案查處故意、過失損毀文物和故意損毀名勝古跡等犯罪案件60餘宗。公安機關累計追繳西周青銅鳳尊、春秋青銅簠、東漢畫像石、金代東夏國「行軍萬戶侯印」等一、二、三級珍貴文物1000餘件（套），其中，從境外追回被盜的一級文物戰國銅鎏金鋪首銜環、明代青銅羅漢像等。

公安部有關負責人表示，公安機關將進一步健全完善與相關部門的聯動工作機制，保持對文物犯罪的嚴打高壓態勢，推動提升文物博物館單位安全防範能力，堅決守護歷史文化遺產安全。

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