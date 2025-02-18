聚焦盜掘古墓等文物犯罪 公安部去年破案逾900宗  (16:00)

公安部新聞傳媒中心的微信公眾號「公安部新聞傳媒」今（18日）發布消息，2024年，全國公安機關堅決貫徹落實習近平總書記關於文物安全工作的重要指示精神，與文物行政部門密切協作配合，深入推進打擊防範文物犯罪專項工作，強化文物博物館單位周邊等重點區域治安隱患排查整治，累計偵破盜掘、盜竊、倒賣、損毀等各類文物犯罪案件940餘宗，追繳各類涉案文物1.6萬件（套），取得顯著成效。
公安部表示，一年來，公安機關聚焦盜掘古文化遺址、古墓葬和盜竊、倒賣、故意損毀文物等犯罪，掛牌督辦一批大案，重點開展專項打擊，追繳一批涉案文物。通過掛牌督辦山西臨汾「4·07」、吉林「5·25」、安徽淮北「11·29」等7宗重大系列盜掘、倒賣文物案件，公安部指揮相關地方公安機關抓獲一批疑犯，偵破案件130餘宗，追繳涉案文物4800餘件（套）；在打擊整治損毀文物違法犯罪專項工作中，立案查處故意、過失損毀文物和故意損毀名勝古跡等犯罪案件60餘宗。公安機關累計追繳西周青銅鳳尊、春秋青銅簠、東漢畫像石、金代東夏國「行軍萬戶侯印」等一、二、三級珍貴文物1000餘件（套），其中，從境外追回被盜的一級文物戰國銅鎏金鋪首銜環、明代青銅羅漢像等。
公安部有關負責人表示，公安機關將進一步健全完善與相關部門的聯動工作機制，保持對文物犯罪的嚴打高壓態勢，推動提升文物博物館單位安全防範能力，堅決守護歷史文化遺產安全。