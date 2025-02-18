網絡熱話 | 93歲翁因强姦女童判監15年  看守所拒收稱其「不能自理」 (02:11)

在收監執行過程中，邵陽市邵陽縣公安局看守所同年11月14日以周某「生活不能自理」為由拒絕收押，建議法院暫予監外執行。邵陽市中院決定受理看守所建議，為此向社會公示（公示期為2月12日至14日），接受社會監督。

消息曝光後，邵陽縣司法局辦公室2月17日對「中國新聞周刊」表示，正評估該個案情況，包括罪犯年齡、鄰里之間意見等，最終由法院定奪是否實施，目前未有定論。

邵陽縣社區矯正管理局表示，該案被害人是未成年女孩；周男若接受社區矯正，原則上不得離開本縣轄區範圍，每天須兩次透過手機打卡、每月到司法所報到。

事件引起互聯網爭議，2月17日晚上衝上新浪微博熱搜榜。

微博帳號「醉翁樂其樂」留言稱：「老不死，走路都搖晃，還要傷害小孩子」。另一個帳號「白龍口雁回林的一隻貂」質疑，「作案時生活怎麼能自理？」

也有人對於法律執行提出異議，「小蝦米Cindy」寫道：「可是，這難道不是助長年長犯罪者為所欲為？」網民「Mark_dftba」稱「你說法治我都想笑」。

周X生是1931年6月出生，邵陽縣下花橋鎮人，有關法院公告沒提及該宗強姦案發生的時間、案情。也有網民猜測，案件可能多年前發生，直到近年才被揭發並審判；而重判15年，估計是強姦14歲以下幼女，從重處罰。

至於為何看守所要求監外執行，而非監獄要求？

內地《監獄法》規定，罪犯被判刑（剩餘刑期多於一年）後，法院將執行通知書、判決書送達羈押該罪犯的公安機關，公安機關應當自收到執行通知書、判決書之日起一個月內將該罪犯送交監獄執行刑罰。

法律人士分析指出，邵陽縣看守所被要求收押周X生，說明在審判過程中，周X生可能因身體等原因，並沒羈押在看守所。判決生效後，依照「收監」程序，周X生必須經看守所拘押，再移送監獄。

（綜合報道）