民企座談會 | 任正非、雷軍等六人代表發言  五位涉科技領域 (19:12)

座談會上，華為技術有限公司首席執行官任正非、比亞迪股份有限公司董事長王傳福、新希望控股集團有限公司董事長劉永好、上海韋爾半導體股份有限公司董事長虞仁榮、杭州宇樹科技有限公司首席執行官王興興、小米科技有限責任公司董事長雷軍等6位民營企業負責人代表先後發言，就新形勢下促進民營經濟發展提出意見和建議。

6位發言者所代表的民企，除了新希望是農牧企業，其餘5家主要是科技創新領域。

這次高規格的座談會有四名中共中央政治局常委出席，除了國家主席習近平，主持會議的王滬寧，還有國務院總理李強、副總理丁薛祥。

習近平在會上還強調，民營企業是伴隨改革開放偉大歷程蓬勃發展起來的，黨和國家堅持和完善社會主義基本經濟制度，毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展；黨和國家保證各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護，促進各種所有制經濟優勢互補、共同發展，促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長。（新華社）