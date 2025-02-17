民企座談會 | 任正非、雷軍等六人代表發言  五位涉科技領域 (19:12)

全國政協主席王滬寧2月17日在北京主持民營企業座談會時表示，國家主席習近平的講話充分肯定民營經濟發展取得的重大成就和為國家經濟社會發展作出的重要貢獻，強調要正確認識民營經濟發展面臨的機遇和挑戰，對當前和今後一個時期促進民營經濟健康發展、高質量發展作了全面部署。
座談會上，華為技術有限公司首席執行官任正非、比亞迪股份有限公司董事長王傳福、新希望控股集團有限公司董事長劉永好、上海韋爾半導體股份有限公司董事長虞仁榮、杭州宇樹科技有限公司首席執行官王興興、小米科技有限責任公司董事長雷軍等6位民營企業負責人代表先後發言，就新形勢下促進民營經濟發展提出意見和建議。
6位發言者所代表的民企，除了新希望是農牧企業，其餘5家主要是科技創新領域。
這次高規格的座談會有四名中共中央政治局常委出席，除了國家主席習近平，主持會議的王滬寧，還有國務院總理李強、副總理丁薛祥。
習近平在會上還強調，民營企業是伴隨改革開放偉大歷程蓬勃發展起來的，黨和國家堅持和完善社會主義基本經濟制度，毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展；黨和國家保證各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護，促進各種所有制經濟優勢互補、共同發展，促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長。（新華社）