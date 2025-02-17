民企座談會 | 習近平要求規範股東行為、強化內部監督  重視培養接班人 (18:56)

習近平希望，民營企業和民營企業家要按照中國特色現代企業制度要求完善企業治理結構，規範股東行為、強化內部監督、健全風險防範機制，不斷完善勞動、人才、知識、技術、資本、數據等生產要素的使用、管理、保護機制，重視企業接班人培養；要堅持誠信守法經營，樹立正確價值觀和道德觀，以實際行動促進民營經濟健康發展；要積極履行社會責任，積極構建和諧勞動關係，抓好生態環境保護，力所能及參與公益慈善事業，多向社會奉獻愛心。

習近平說，民營企業是伴隨改革開放偉大歷程蓬勃發展起來的，黨和國家堅持和完善社會主義基本經濟制度，毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展；黨和國家保證各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護，促進各種所有制經濟優勢互補、共同發展，促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長。（新華社）