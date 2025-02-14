設計4歲女兒被絆倒拍片  網紅帳號「瑶一瑶」月入百萬  受訪認錯 (18:50)

《揚子晚報》2月14日引用第三方數據顯示，「瑤一瑤小肉包」廣告報價為1-20秒短片40萬元（人民幣，下同），21-60秒短片50萬元，60秒以上短片55萬元。

「瑶一瑶小肉包」帳號今年一月份共發布7條短片，其中話題標簽直接帶有品牌廣告的兩條，時長均超2分鐘，據此估計其一月廣告收入已超百萬元。

引發爭議後，「瑶瑶」母親2月13日警告將會對「惡意造謠」者採取法律行動。不過，14日她對「紅星新聞」表示，她認識到錯誤，「接受網友批評，以後不會再出現類似可能傷害瑤瑤的情況」。

「瑶瑶」母親稱，當時拍短片記錄孩子間生活趣事，她跟侄子說，「和妹妹輕輕地玩一下」，隨後侄子用腳絆倒了瑤瑤，她事後查看瑤瑤沒受傷。

由於小孩不慎摔倒的短片，點擊量高很多。有網民表示，「瑶瑶」母親曾在評論區表示，第一次侄子絆倒「瑶瑶」的過程沒拍到，要拍第二次。此前，有一次「瑶瑶」在某條短片裏故意摔倒，然後問哈哈大笑的母親：「媽媽你開心嗎？」以為母親會因為她摔倒而很開心。（綜合報道）