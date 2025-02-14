明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

設計4歲女兒被絆倒拍片  網紅帳號「瑶一瑶」月入百萬  受訪認錯 (18:50)

擁有超過2000萬粉絲的抖音帳號「瑶一瑶小肉包」近日上載4歲小網紅「瑶瑶」被小男孩伸腳絆倒後大哭的短片，經營該帳號的「瑶瑶」母親被質疑傷害女兒擺拍賺流量。

《揚子晚報》2月14日引用第三方數據顯示，「瑤一瑤小肉包」廣告報價為1-20秒短片40萬元（人民幣，下同），21-60秒短片50萬元，60秒以上短片55萬元。

「瑶一瑶小肉包」帳號今年一月份共發布7條短片，其中話題標簽直接帶有品牌廣告的兩條，時長均超2分鐘，據此估計其一月廣告收入已超百萬元。

引發爭議後，「瑶瑶」母親2月13日警告將會對「惡意造謠」者採取法律行動。不過，14日她對「紅星新聞」表示，她認識到錯誤，「接受網友批評，以後不會再出現類似可能傷害瑤瑤的情況」。

「瑶瑶」母親稱，當時拍短片記錄孩子間生活趣事，她跟侄子說，「和妹妹輕輕地玩一下」，隨後侄子用腳絆倒了瑤瑤，她事後查看瑤瑤沒受傷。

由於小孩不慎摔倒的短片，點擊量高很多。有網民表示，「瑶瑶」母親曾在評論區表示，第一次侄子絆倒「瑶瑶」的過程沒拍到，要拍第二次。此前，有一次「瑶瑶」在某條短片裏故意摔倒，然後問哈哈大笑的母親：「媽媽你開心嗎？」以為母親會因為她摔倒而很開心。（綜合報道）

相關字詞﹕4歲網紅 瑶一瑶小肉包 月入百萬 認錯 道歉 編輯推介

上 / 下一篇新聞