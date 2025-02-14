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北京手機半夜在泰國免稅店自動下單1.5萬元手表  內地破獲電騙案 (19:06)

內地警方近日破獲一宗境外電騙集團操控的盜刷銀行卡案件，北京市民張先生的手機半夜「自己下單」，在泰國免稅店買了一塊1.5萬元（人民幣，下同）的手表，收貨人不是他。

去年1月初，張先生的手機晚上突然黑屏震動，且無法進行任何操作。第二天，手機恢復正常，但張先生銀行卡裏的錢卻「不翼而飛」。

警方調查發現，手機黑屏時，張先生銀行戶口的1.5萬元被支付到泰國一家免稅店，購買了一塊機械手表。提貨單上的資料顯示，手表被一職業帶貨人帶回國內，並第一時間把手表用速遞送走。

警方追查速遞收貨人、北京市民張某，發現張某每天都會收取大量速遞，且多數從全國各地的機場寄出，寄件人都有長期往來境內外的記錄。

警方圍繞張某展開調查，查處一個以電騙方式，進行境外盜刷、境內銷贓的犯罪集團。

集團成員分工明確：上游疑犯以釣魚短訊、冒充「公檢法」等方式非法獲取受害者的信用卡資料，並在境外的購物網站或免稅店進行消費；職業背貨人將商品從境外帶到境內；張某等人接收商品後銷贓套現；所得資金轉化為虛擬幣後集團成員分贓。

該案件鏈條共涉70多人，涉及案件已核實150餘宗，涉案金額約1000多萬元。目前，警方已在全國16個省份拘捕70多名疑犯。（央視）

 

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