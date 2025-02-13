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台中新光三越爆炸搜救結束　共4死26傷　事故原因仍待調查疑因12樓施工 (16:39)

台中市西屯區新光三越台中中港店今日（13日）近中午發生氣爆，消防局搜救工作結束，事故原因仍待調查。

【16:39更新】搜救工作結束，確認無人受困，後續由結構工程師分批進場了解建築物受損狀況。經消防局統計，事故共造成4死26傷。

【15:20】台中地檢修訂事故造成4人死亡，20人受傷送院。

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【14:00】有關台中新光三越氣爆意外，台灣聯合新聞網報道，據市府截至下午1時30分最新統計，新光三越氣爆意外已釀6死6傷悲劇，恐傷亡人數續增加。

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【13:27】台灣自由時報報道，台中新光三越氣爆意外增至3死

【13:10】台中新光三越百貨氣爆意外，台中市消防局表示，疑似12樓裝潢拆除施工導致，截至12時37分，已載送9名傷患、1人自行就醫，1人死亡。台灣聯合新聞網報道，其中一名死者被發現時，半邊臉被炸掉。另外，傷者包括澳門籍。

【12:43】台中新光三越百貨氣爆意外，截至中午12時許，1人死亡，6名傷患送院救治，另1人自行就醫。（中央社）［中央社YouTube報道短片

【12:30】台中市西屯區新光三越台中中港店今日（13日）近中午發生氣爆，消防局已派員到場救援，事故原因仍待調查。台中市政府發出緊急通知表示，新光三越百貨台中中港店發生氣爆意外，周邊道路實施交通管制。

台中市消防局表示，上午11時33分接報，西屯區台灣大道三段新光三越台中中港店疑似發生爆炸且有人受傷，立即派救護車到場處理，警方接報並派員疏導館內民眾及交通。（中央社）

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