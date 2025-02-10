人民日報反駁「外資撤離」說法 　稱跟上中國市場變化才能成功 (14:04)

該篇在頭版發表的文章題為「外資有沒有大規模撤離中國？」，文章舉例近年常有類似美資「沃爾瑪撤離中國」的新聞，但經查證並非全部事實。文章稱，在2024年12月18日，沃爾瑪山姆會員店在浙江溫州開設了全國第52家門市。而2024年第三季度，沃爾瑪在中國的凈銷售額按年增17%，在中國市場保持銷售額增長，這與一家總被傳「撤出中國」的企業存在矛盾。

文章指出，這反映了中國市場的變化，時代在發展，中國市場已今非昔比，中國與外資的相對關係也有了新變化，現在中國進入高質量發展新階段，從資本緊缺轉向資本富餘，從注重引進外資轉向「引進來」「走出去」並重，一些網友認為「中國沒那麼需要外資了」，一些外媒借此鼓吹「中國不歡迎外資」。

文章續稱，資本富餘和「走出去」並不意味着中國不需要外資，加快構建開放的國內國際雙循環，外資仍是關鍵樞紐。毫無疑問，一個持續發展、動能強勁的中國，一定是外資眼中的「香餑餑」；但同時，一個充分競爭、市場開放的中國，外資企業必須拿出看家本領才能站穩陣腳。這些年，一些沒有跟上中國市場變化的外資撤出了，更多技術含量高的外資進來了。（人民日報）