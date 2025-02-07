巴拿馬退出「一帶一路」 中國深表遺憾  反對美國抹黑破壞行徑 (17:13)

林劍說，「一帶一路」是經濟合作倡議，包括20多個拉美國家在內的150多個國家參與，近年中巴兩國在這個架構下的合作取得豐碩成果；希望巴方從雙邊關係的大局，和兩國人民的長遠利益出發，排除外來干擾，作出正確決定。

另外，外交部網站2月7日發布新聞稿，回應美國務卿魯比奧訪問有關拉美國家期間涉華言論。

外交部發言人稱，美方有關不實言論充斥冷戰思維和意識形態偏見，對中國進行無端指責，蓄意挑撥中國同有關拉美國家關係，干涉中國內政，損害中方正當合法權益。中方已向美方提出嚴正交涉。

中拉務實合作不附加任何條件，不針對第三方，契合拉方需要，體現互利共贏；美方對拉美國家與第三國的正常合作指手畫腳，缺乏對拉美國家的基本尊重；中方將堅定維護自身主權、安全和發展利益。

近日魯比奧訪問各國期間，就中拉合作、巴拿馬運河、共建「一帶一路」、5G和網絡安全、一個中國原則等發表涉華言論，並宣稱「對抗中國共產黨在西半球影響力」。（綜合報道）