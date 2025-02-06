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前中宣部長王忍之病逝享年91歲 (17:03)

前中宣部長王忍之於2月4日在北京病逝，享年91歲。

中國社會科學院離退休幹部局2月6日發布訃告通報了該消息，稱根據本人遺願，王忍之喪事從簡，不舉行送別儀式，遺體捐獻給醫療科研教學事業。

王忍之1933年9月出生，江蘇省無錫市人，曾任原國家計委政策研究室主任，《紅旗》雜誌社副總編。

1987年1月至1992年11月，王忍之擔任中共中央宣傳部部長。六四事件後，反對當時改革開放路線的左派聲音冒起。

1990年2月22日，《人民日報》發表時任中宣部長王忍之的長文 《關於反對資產階級自由化》，提出一個引起激烈爭議的議題「推行資本主義化的改革，還是推行社會主義改革？」由此打響「姓社姓資」爭論頭炮。 

最後以鄧小平1992年初的南巡一錘定音。鄧小平說，判斷改革開放姓社姓資，標準應該主要看是否有利於發展社會主義生產力，是否有利於增強社會主義國家的綜合國力，是否有利於提高人民的生活水平；計劃和市場都是經濟手段，不是社會主義與資本主義的本質區別。並強調，「中國要警惕右，但主要是防止『左』」。

鄧小平提出要建立社會主義市場經濟體制，隨後，1992年10月召開的中共十四大正式提出建立社會主義市場經濟體制的目標。

十四大閉幕後，王忍之被調往中國社會科學院任職副院長（正部長級），2000年退休。（綜合報道）

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