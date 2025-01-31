菲拘5「華諜」  與中國僑聯關係密切 (00:19)

NBI稱，這5人假藉採購海產之名，在巴拉望省首府公主港市活動，以無人機及手機等器材偷拍機敏地點。探員在5人的器材中發現巴拉望港口、海警分站、船艦、海軍小艇及碼頭的照片，以及呂宋島蘇比克灣機場、蘇比克灣海軍基地的空拍照，其中一人被捕時正拍攝菲律賓海警船艦。

NBI探員於1月24月、25日逮捕上述5人，他們是「菲律賓僑星志願者服務團」和「菲律賓中華和平發展促進會」的會員，已被帶到馬尼拉進行訊問。

根據菲律賓僑星志願者服務團網站介紹，2022年山東省僑聯委託「菲律賓中華和平發展促進會」成立「菲律賓僑星志願者服務團」，成立儀式在中國僑聯副主席、山東省僑聯黨組書記兼主席李興鈺的監誓下進行。

這次被捕5人，包括菲律賓中華和平發展促進會創會會長、僑星志願者服務團團長王永義，他是中國僑商聯合會理事；中華和平發展促進會會長、僑星志願者服務團聯席團長蔡少煌；中華和平發展促進會副會長、僑星志願者服務團秘書長兼馬尼拉大隊副隊長陳海濤等人。

中方暫時未回應這宗間諜案。

菲律賓國家安全委員會（NSC）發言人1月29日在一場論壇上說，中國在菲國內間諜網分布廣泛，菲方未來幾天會公開更多破獲的案件。（綜合報道）