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DeepSeek逾100萬條資料暴露於網絡  資安公司：涵用戶發問內容 (20:01)

總部位於美國紐約的雲端資安公司Wiz Research在1月30日指出，他們發現中國人工智能（AI）公司DeepSeek的大量敏感資料被不經意地暴露在開放網絡空間。

Wiz發布文章，稱掃描DeepSeek一個可公開造訪的資料庫後發現，DeepSeek意外留下逾100萬條未受保護資料，包括數碼軟件金鑰和聊天記錄，似乎是從用戶向DeepSeek免費AI助理發送的訊息取得。

Wiz聯合創辦人Ami Luttwak表示，向DeepSeek示警後，這些資料很快地獲得保護，「他們在不到一個小時就將資料移除…但這些資料是如此容易被找到，相信我們並不是唯一發現的人。」

DeepSeek並未立即回覆路透社的置評請求。

創新型科技公司DeepSeek（深度求索），全稱杭州深度求索人工智能基礎技術研究有限公司，成立於2023年7月17日，使用「數據蒸餾」技術，得到更為精煉、有用的數據。

DeepSeek在2024年12月26日正式上線全新系列模型DeepSeek-V3首個版本並同步開源。2025年1月20日，DeepSeek正式發布DeepSeek-R1模型並同步開源模型權重。DeepSeek-V3和DeepSeek-R1兩款大模型，成本價格低廉，性能與OpenAI相當。

幾乎是一夜崛起的DeepSeek，震驚美國硅谷和政界，也讓各界對輝達（Nvidia）和微軟（Microsoft）等AI巨頭商業模式和利潤率的可持續性產生質疑。（綜合報道）

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