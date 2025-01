美國總統特朗普在當地時間1月23日晚播出的霍士新聞頻道(Fox News)訪問中表示,他寧願不對中國加徵關稅(would rather not have to impose tariffs on China)。中方回應再次強調,中美經貿合作互利共贏,關稅戰沒有贏家。