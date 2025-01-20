習近平同黨外人士共迎新春 (20:26)

中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇出席。

習近平在講話中指出，2024年是多黨合作事業守正創新、蓬勃發展的一年。各民主黨派和無黨派人士全面貫徹中共中央決策部署，聚焦推進中國式現代化，積極建言獻策，加強民主監督，為中共中央科學決策、有效施策發揮了積極作用。全國工商聯助推落實促進民營經濟發展壯大支持政策，為促進非公有制經濟健康發展、非公有制經濟人士健康成長做了大量工作。他代表中共中央，向大家表示衷心感謝。

習近平強調，2025年是「十四五」規劃收官之年。要堅持穩中求進工作總基調，實施更加積極有為的宏觀政策，聚精會神抓好高質量發展，推動高水平科技自立自強，保持經濟社會發展良好勢頭，圓滿完成「十四五」規劃目標任務，為「十五五」良好開局打牢基礎。各民主黨派、工商聯和無黨派人士要圍繞中心、服務大局，發揮各自優勢，更加廣泛地凝聚人心、凝聚共識、凝聚智慧、凝聚力量。

（新華社）