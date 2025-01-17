丁學東被免社保基金理事會書記  前財長劉昆接任 (20:11)

全國社會保障基金理事會官網1月17日通報，當天下午，中共中央組織部有關負責人出席全國社會保障基金理事會領導幹部會議，宣布中央決定：劉昆任全國社會保障基金理事會黨組書記，免去丁學東的全國社會保障基金理事會黨組書記職務。
現年68歲的劉昆是廣東饒平人，早期在廣東省辦公廳、財政廳工作，曾任廣東副省長。中共十八大後，劉昆在2013年5月上京，擔任財政部副部長。2016年12月，劉昆滿60歲副部級退休年齡時，被調往全國人大「半退」，擔任全國人大常委會預算工作委員會主任。在十九大後的政府換屆，2018年3月，劉昆回到財政部擔任部長，至2023年10月接近67歲時卸任。
丁學東1960年2月生，下月65歲。丁學東早年長期在財政部任職，曾任副部長，2010年調任國務院副秘書長。2013年起，任中國投資有限責任公司董事長兼首席執行官，中金公司董事長。2017年2月，丁學東「回爐」國務院任副秘書長（正部長級），次年5月升任常務副秘書長，至2023年6月調任全國社會保障基金理事會黨組書記、副理事長。丁學東現任二十屆中央委員。
全國社會保障基金理事會是財政部管理的事業單位，主要職責是管理運營全國社會保障基金，受托管理基本養老保險基金投資運營等，現任理事長是財政部黨組成員劉偉。（綜合報道）