丁學東被免社保基金理事會書記  前財長劉昆接任 (20:11)

現年68歲的劉昆是廣東饒平人，早期在廣東省辦公廳、財政廳工作，曾任廣東副省長。中共十八大後，劉昆在2013年5月上京，擔任財政部副部長。2016年12月，劉昆滿60歲副部級退休年齡時，被調往全國人大「半退」，擔任全國人大常委會預算工作委員會主任。在十九大後的政府換屆，2018年3月，劉昆回到財政部擔任部長，至2023年10月接近67歲時卸任。

丁學東1960年2月生，下月65歲。丁學東早年長期在財政部任職，曾任副部長，2010年調任國務院副秘書長。2013年起，任中國投資有限責任公司董事長兼首席執行官，中金公司董事長。2017年2月，丁學東「回爐」國務院任副秘書長（正部長級），次年5月升任常務副秘書長，至2023年6月調任全國社會保障基金理事會黨組書記、副理事長。丁學東現任二十屆中央委員。

全國社會保障基金理事會是財政部管理的事業單位，主要職責是管理運營全國社會保障基金，受托管理基本養老保險基金投資運營等，現任理事長是財政部黨組成員劉偉。（綜合報道）