習近平同越共總書記蘇林通電話  共同宣布中越人文交流年啟動 (19:54)

習近平強調，今年是中國「十四五」規劃收官之年，是越南共產黨籌備十四大的關鍵年份，對於中越兩國都具有承前啟後的重要意義。雙方要持續興黨強黨，要充分發揮高層交往政治引領作用，繼續保持密切往來。要推動互利合作取得更多成果，加快推進互聯互通，攜手打造新質生產力合作前沿平台，構建穩定暢通的跨境產業鏈供應鏈。要開展連民心、有溫度、接地氣的人文交流，加強新聞、文旅、地方、青年各領域交往合作，打造更多民心工程。要加強國際和地區協作，捍衛國際公平正義，共同構建人類命運共同體。

蘇林首先對中國西藏地震造成人員和財產嚴重損失表示誠摯慰問，越方積極支持習近平總書記提出的三大全球倡議，並願在此框架下同中方加強合作。越南將繼續將發展越中關係作為對外政策的頭等優先，同中國加強兩黨兩國戰略溝通，加強政策對接，共同辦好慶祝兩國建交75周年活動，妥善管控和解決分歧，推動具有戰略意義的越中命運共同體建設不斷走深走實。

習近平和蘇林共同宣布中越人文交流年正式啟動，還互致新春祝福，祝願兩國人民吉祥安康。

（新華社）