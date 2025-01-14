七美國實體被列不可靠清單  中方：追究其不法責任 (23:01)

根據公告，中方決定將參與對台灣地區軍售的7家美國實體列入不可靠實體清單，禁止其從事與中國有關的進出口活動，禁止其在中國境內新增投資，禁止其高級管理人員入境，不批准並取消其高級管理人員在中國境內工作許可、停留或者居留資格。

發言人稱，美國海岸間電子公司（Inter-Coastal Electronics）、系統研究與模擬公司（System Studies & Simulation）、鐵山解決方案公司 （IronMountain Solutions）、應用技術集團（Applied Technologies Group）、阿克西恩特公司（Axient）、安杜里爾公司（Anduril Industries）、海上戰術系統公司（Maritime Tactical Systems）等7家公司不顧中方強烈反對，參與對台軍售，開展所謂軍事技術合作，嚴重損害中國主權、安全、發展利益。中方根據相關法律，依據《不可靠實體清單規定》等相關規定，依法追究其不法責任。

發言人並表示，中方一貫審慎處理不可靠實體清單問題，僅依法針對極少數危害國家安全的外國實體，誠信守法的外國實體完全無需擔心；中國政府一如既往地歡迎世界各國企業來華投資興業，並致力于為守法合規的外資企業在華經營提供穩定、公平和可預期的營商環境。（中新社）