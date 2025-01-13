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第11次中英經濟財金對話達成69項成果 (17:28)

今天（13日），外交部舉行例行記者會。就剛落幕的第11次中英經濟財金對話，外交部發言人郭嘉昆表示，1月11日，何立峰副總理與英國財政大臣里夫斯共同主持了第11次中英經濟財金對話，雙方達成69項互利共贏成果。

郭嘉昆介紹，對話中，雙方表達了堅持多邊主義和經濟全球化的共同意愿，致力於維護以世貿組織為核心，以規則為基礎的多邊貿易體系，構建開放型世界經濟。雙方認為中英合作有利於兩國發展，將共同維護全球產供鏈安全穩定暢通，反對「脫鉤斷鏈」，同意減少雙向投資障礙，促進非歧視開放的營商環境。雙方圍繞產業、農業和能源合作達成諸多共識，同意盡快召開新一屆中英經貿聯委會、科技聯委會產業合作對話，深化中英現代產業合作伙伴關係，並加強應對全氣候變化合作。雙方強調金融作為中英合作的亮點，願加強財金政策和金融監管合作，並就金融市場雙向開放和互聯互通達成諸多務實成果。

郭嘉昆表示，此次對話成果既反映了中英經濟財金合作的廣度和深度，也順應了經濟全球化和多邊主義發展的大勢，有利於兩國和世界。中方願同英方以兩國領導人達成的重要共識為指引，落實好此次對話成果，推動雙方務實合作取得更多進展，為中英關係注入新動力，為世界經濟增長增添新亮點。

（央視新聞）

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