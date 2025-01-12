全球首列碳纖維地鐵列車　青島商業運營 (14:09)

「碳星快軌」車體以黑紫黃藍為主色調，車廂內部黑色的碳纖維座椅、扶手桿、司機室操縱台科技感十足。「碳纖維具有輕質、高強度、抗疲勞、耐腐蝕等優點。」中車青島四方股份公司主任設計師劉金柱稱，「碳星快軌」的車體、轉向架構架等主承載結構，均採用碳纖維複合材料製造，在全球首次實現了碳纖維複材在地鐵車輛主承力結構上的商業載客運用。

相較於傳統地鐵，碳纖維地鐵列車具有更輕、更節能、乘坐更舒適、強度更高、輪軌磨耗更少、運維成本更低等優勢。以車體為例，相較傳統金屬材料車輛，該車體減重25%，轉向架構架減重50%，整車減重約11%。車身更輕，跑起來更節能，運行能耗降低7%，每車每年可減少二氧化碳排放約130噸，相當於植樹造林101畝；通過採用新材料新技術，該車全壽命周期檢修成本降低22%。

劉金柱表示，碳纖維地鐵列車成功投入商用運營，突破了傳統金屬材料結構減重的瓶頸，實現了中國軌道車輛輕量化技術的迭代升級。同時也將有力拉動複合材料全鏈條產業發展。（光明日報）