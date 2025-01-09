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內地軍醫大學成功為腦死亡患者移植豬肝　成全球首例 (18:10)

解放軍空軍軍醫大學西京醫院周二（7日）完成全球首例「基因編輯豬—腦死亡患者異種原位全肝移植」手術，成功將基因編輯豬的肝臟原位植入到腦死亡患者體內，在國際上首次實現以基因編輯豬肝臟完全替代人體肝臟。

澎湃新聞今日（9日）報道，在本次臨牀研究中，接受移植的是一名因腦梗塞導致腦死亡的患者，家屬簽署了知情同意書，且經過學術委員會、醫學倫理委員會、器官移植委員會、動物委員會論證通過，符合國際異種移植相關要求。

手術經過供體豬肝切取、患者原肝切除、新肝植入、動靜脈重建、止血關腹等多個階段，歷時10個小時多，成功將約800克基因編輯豬肝臟，以原位替換的方式植入到腦死亡患者體內。術中開放移植豬肝血流後，肝臟血流灌注良好，隨即產生膽汁。截至目前，患者循環等基礎生命體徵平穩，肝功能等多項指標逐步趨於平穩，標誌手術成功。

移植手術主刀、西京醫院肝膽外科院士竇科峰表示，此次手術首次嘗試切除受者自身肝臟，利用豬肝替換人肝，觀察移植肝功能和患者生命體徵變化，在國際上尚屬首次。從目前結果來看，基因編輯豬肝臟在移植後早期有可能替代人類肝臟。

另一名主刀醫生陶開山強調，腦死亡不同於植物人，腦死亡是全腦功能不可逆轉的喪失，沒有恢復的可能，而植物人還有恢復的可能。用腦死亡患者進行研究，可以在不增加死亡的前提下，更好地實現研究目的。這個研究的意義非常重大，如果能夠成功，以後就可以把基因編輯豬的肝臟用來救人。（澎湃新聞）

相關字詞﹕軍醫大學 基因編輯 豬肝移植

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