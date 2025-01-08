定日6.8級地震 | 3萬人需轉移安置 407被困者獲救  (01:13)

應急管理部通報，國家防災減災救災委員會辦公室、應急管理部、國家糧食和儲備局向西藏緊急調撥的首批5800餘件棉帳篷、棉衣被等中央救災物資，已於7日晚上10時許運抵定日縣地震災區，其餘1.6萬餘件中央救災物資將於8日陸續運抵災區。

國家中醫藥管理局緊急調派北京中醫醫院、四川省骨科醫院等專家趕赴災區。國家疾控局派出國家突發急性傳染病防控隊（西藏）整建制趕赴災區；組派國家疾控局工作組於當日趕赴災區。

交通運輸部緊急部署抗震救災工作。定日縣措果鄉G219線公路經緊急搶修已恢復半幅通行。受地震影響，拉日鐵路停運1月7日日喀則至拉薩C886次旅客列車，加開1月7日日喀則至拉薩C924次旅客列車。

日喀則市定日縣共有751個通訊基站，地震導致12.78%受損退出服務。西藏移動曲洛鄉光纖中斷，西藏電信曲當鄉1處本地網斷點，西藏聯通長所鄉、措果鄉2處本地網斷點。

住房城鄉建設部派出工作組赴災區，指導開展震後房屋建築和市政設施安全應急評估、搶險搶修，以及活動板房建設等工作。水利部對震區水利工程和可能引發的堰塞湖等次生災害開展拉網式排查和風險研判，落實危險區群眾預警和轉移措施。（新華社）