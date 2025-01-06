陜西發現西漢列侯墓園   墓主或是漢武帝最後一名丞相田千秋 (17:06)

陜西省考古研究院今（6日）透露，2024年為配合土地儲備工作，陜西省考古研究院對位於咸陽市涇陽縣小堡子村東南的小堡子西漢列侯墓園開展考古發掘，共發掘墓葬近700座。尤其是在地塊東北部發現了相對獨立的大型墓園，規模宏大、隨葬豐美，部分墓主應與西漢富民侯田千秋相關，二號墓園墓主可能為西漢富民侯田千秋及其夫人。
墓園以寬大圍溝為周界，自北向南依次編為一號墓園和二號墓園，共包括大型墓葬5座，平面均呈「甲」字形。出土遺物豐富，不乏珍品精品。本次發掘的5座大墓規模都接近已經確認的西漢列侯墓葬，大墓年代當在西漢中期。尤為重要的是，「富民家丞」印文及田姓私印為進一步判定二號墓園墓主身分提供了關鍵證據。
漢代獲封富民侯者僅漢武帝朝最後一名丞相田千秋及其子田順。考古人員根據地理區位、考古實物、出土文字資料及文獻記載之間的互證關系推斷，二號墓園墓主可能為西漢富民侯田千秋及其夫人。
據考古人員介紹，西漢封侯者共計800餘名，但經考古實證的列侯墓葬不足40座，相關研究尚處積累階段。本次發掘確認的小堡子列侯墓園規模宏大、佈局有序、隨葬品豐富且部分墓主可考，在西漢列侯墓葬形制、喪葬禮制、陵邑制度等研究中均具有重要意義。