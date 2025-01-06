陜西發現西漢列侯墓園   墓主或是漢武帝最後一名丞相田千秋 (17:06)

墓園以寬大圍溝為周界，自北向南依次編為一號墓園和二號墓園，共包括大型墓葬5座，平面均呈「甲」字形。出土遺物豐富，不乏珍品精品。本次發掘的5座大墓規模都接近已經確認的西漢列侯墓葬，大墓年代當在西漢中期。尤為重要的是，「富民家丞」印文及田姓私印為進一步判定二號墓園墓主身分提供了關鍵證據。

漢代獲封富民侯者僅漢武帝朝最後一名丞相田千秋及其子田順。考古人員根據地理區位、考古實物、出土文字資料及文獻記載之間的互證關系推斷，二號墓園墓主可能為西漢富民侯田千秋及其夫人。

據考古人員介紹，西漢封侯者共計800餘名，但經考古實證的列侯墓葬不足40座，相關研究尚處積累階段。本次發掘確認的小堡子列侯墓園規模宏大、佈局有序、隨葬品豐富且部分墓主可考，在西漢列侯墓葬形制、喪葬禮制、陵邑制度等研究中均具有重要意義。

（央視新聞）