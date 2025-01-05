福建新政促入境遊　旅行社最高獎60萬元人民幣 (14:30)

福建省文旅廳近日聯合省多個部門印發《福建省促進入境旅遊高質量發展 打造世界知名旅遊目的地的若干措施》（簡稱《措施》），吸引更多入境遊客赴閩。《措施》規定，對全年組織接待境外入閩過夜團隊遊客不少於3000人次、配有外語導遊、接待境外入閩過夜團隊遊客列全省前十名且增長率位列前五名的旅行社，每家給予40萬元人民幣至60萬元人民幣（約43萬港元至64萬港元）的獎勵。
《措施》續提出，福建省將通過加強入境旅遊宣傳推廣、暢通境外遊客入閩通道、豐富優質入境旅遊產品、提升入境旅遊服務品質、強化要素保障五個方面12條舉措全面推動全省入境旅遊工作提質增效。
對吸引境外機構赴閩舉辦文藝演出、研學活動、企業培訓等活動的企業，全年以上活動累計接待過夜台港澳客不少於2000人次或外國客人不少於1000人次的，給予排名前十的每家企業一次20萬元人民幣至40萬元人民幣（約21萬港元至43萬港元）獎補。
《措施》還鼓勵旅行社赴境外參加列入省文旅廳名錄的重要國際旅遊展會，對在購買展位、統一布展、宣傳營銷等方面全年支出不少於40萬元人民幣（約43萬港元），且年接待來自旅展所在國家或地區赴閩過夜遊客年增長率不少於15%的，經省文旅廳核准後，按支出的一定比例給予獎補，每家補助資金最高不超過60萬元人民幣（約64萬港元）。（福建省文化和旅遊廳官方微信號）