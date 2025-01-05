福建新政促入境遊　旅行社最高獎60萬元人民幣 (14:30)

《措施》續提出，福建省將通過加強入境旅遊宣傳推廣、暢通境外遊客入閩通道、豐富優質入境旅遊產品、提升入境旅遊服務品質、強化要素保障五個方面12條舉措全面推動全省入境旅遊工作提質增效。

對吸引境外機構赴閩舉辦文藝演出、研學活動、企業培訓等活動的企業，全年以上活動累計接待過夜台港澳客不少於2000人次或外國客人不少於1000人次的，給予排名前十的每家企業一次20萬元人民幣至40萬元人民幣（約21萬港元至43萬港元）獎補。

《措施》還鼓勵旅行社赴境外參加列入省文旅廳名錄的重要國際旅遊展會，對在購買展位、統一布展、宣傳營銷等方面全年支出不少於40萬元人民幣（約43萬港元），且年接待來自旅展所在國家或地區赴閩過夜遊客年增長率不少於15%的，經省文旅廳核准後，按支出的一定比例給予獎補，每家補助資金最高不超過60萬元人民幣（約64萬港元）。（福建省文化和旅遊廳官方微信號）