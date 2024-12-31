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習近平發表新年賀詞  來年政策要更積極有為 (20:16)

中國國家主席習近平12月31日發表2025年新年賀詞，在展望來年前景時他指出，2025年將全面完成「十四五」規劃；要實施更加積極有為的政策，聚精會神抓好高質量發展，推動高水平科技自立自強，保持經濟社會發展良好勢頭。

習近平說，當前經濟運行面臨一些新情況，有外部環境不確定性的挑戰，有新舊動能轉換的壓力，但這些經過努力是可以克服的，「我們從來都是在風雨洗禮中成長、在歷經考驗中壯大，大家要充滿信心。」

「在澳門回歸祖國25周年之際，我再到濠江之畔，新發展新變化令人欣喜。」習近平表示，「我們將堅定不移貫徹『一國兩制』方針，保持香港、澳門長期繁榮穩定。」他稱，兩岸同胞一家親，「誰也無法割斷我們的血脈親情，誰也不能阻擋祖國統一的歷史大勢！」

習近平的新年賀詞按慣例通過中央廣播電視總台和互聯網發表，他開首提及2024年國家發展情況，強調中國積極應對國內外環境變化帶來的影響，出台一系列政策「組合拳」，扎實推動高質量發展，「我國經濟回暖向好，國內生產總值預計超過130萬億元。糧食產量突破1.4萬億斤，中國碗裝了更多中國糧。」

習近平表示，過去一年新產業新業態新模式競相湧現，新能源汽車年產量首次突破1000萬輛，集成電路、人工智能、量子通信等領域取得新成果；嫦娥六號首次月背採樣，夢想號探秘大洋，深中通道踏浪海天，南極秦嶺站崛起冰原。（新華社）

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