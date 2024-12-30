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柯文哲交保金額提高至7000萬元新台幣 (00:57)

台灣高等法院昨（29日）撤銷台北地方法院先前對台灣民眾黨主席、台北市前市長柯文哲以3000萬元（新台幣，下同）交保的裁定。台北地方法院當天重開羈押庭，於昨晚深夜11時許裁定柯文哲以7000萬元交保。

柯文哲因涉嫌捲入京華城案及政治獻金案，今年9月5日被裁定羈押禁見，12月26日遭檢方求刑28年6個月，27日由台北地方法院裁定以3000萬元交保，但台北地檢署提起抗告。

台灣高等法院昨稱，台北地方法院27日的裁定未說明衡量被告人無羈押必要性的事項，且沒有具體說明如何以具保等手段防止被告人逃亡，對於具保金額與被告人所造成的「法益侵害」及「犯罪所得」金額是否相當、是否足以形成拘束力，亦無妥適說明，因而撤銷原裁定，發回重新審理。

昨下午，台北地方法院開庭傳喚柯文哲、台北市議員應曉薇、威京集團負責人沈慶京和台北市前市長辦公室主任李文宗。檢方以交保無法預防串供，「共犯證人」遍及生活圈、工作圈與交友圈等理由，認為必須羈押上述4人。

當晚，台北地方法院公布，裁定柯文哲以7000萬元交保，限制居住和出境，附加電子腳鐐監控，除日常家庭生活及工作必要，不得接觸同案被告、證人；並裁定沈慶京以1億元、應曉薇以3000萬元、李文忠以2000萬元交保。

（中新社）

 

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