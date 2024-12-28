王毅同伊朗外長會談  強調單邊霸權終究不得人心 (16:41)

王毅表示，中伊是全面戰略伙伴和「全球南方」重要成員；中伊增進協調合作，不僅造福中伊人民，也必將為促進地區與世界和平穩定發展作出貢獻；雙方要繼續在涉及彼此核心利益問題上相互支持。

阿拉格齊表示，伊方高度重視中國在國際事務中主持公道的重要作用；伊方恪守一個中國原則，堅定支持中方在涉疆、涉藏、人權等關乎中國核心利益問題上的正當立場。

雙方就當前中東局勢深入交換意見。雙方一致認為，中東是中東人民的中東，不是大國博弈的角鬥場，也不應成為域外國家地緣爭奪與衝突的受害者。中東實現和平安寧的出路是在沒有外部干涉、遵守國際法基礎上堅持政治解決。雙方一致主張，解決巴勒斯坦問題需要尊重和恢復巴勒斯坦人民合法權利並結束佔領。當務之急是立即停火、全面撤軍、開展緊急人道主義援助。

雙方還就伊核問題交換意見。王毅強調，中方反對動輒制裁施壓，堅定支持伊方維護自身正當權益。阿拉格齊讚賞中方為促成和維護全面協議發揮的重要作用，願同中方保持密切溝通。（新華社）