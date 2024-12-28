曝光民宿暗藏攝像頭的網紅博主被捕  涉集團式自導自演賣設備 (00:58)

通報稱，以呂X、李X行、張X為首的犯罪團伙，通過非法安裝「偷拍攝像頭」、自導自演炒作偷拍現象「泛濫」、渲染製造恐慌情緒，最終達到吸粉引流、銷售偽劣「防偷拍檢測儀器」牟利。

警方破獲多宗涉竊聽竊照等違法犯罪系列案件，拘捕35人，查獲竊聽竊照設備30餘件，扣押偽劣「防偷拍檢測儀器」4000餘套。

通過檢測設備「揭發」攝像頭的抖音帳號「劉宇（網安踐行者）」，是四川涉案某信息技術有限公司的實際控制人李X行，由同黨提前在他將入住的房間安裝偷拍攝像頭，再由其「發現」。與李X行合作的還有張X，後者使用的抖音帳號「影子不會說謊」有519萬粉絲，作品內容以發布揭秘騙局為主，目前內容已被清空。

初步查明，2023年9月以來，上述人員以此非法牟利達數百萬元人民幣。

今年9月，「影子不會說謊」和「劉宇」在河北石家莊新華區某廣場多家酒店民宿發現隱藏的針孔式攝像頭，報警後遭到酒店、民宿老板的圍堵，事件掀起軒然大波，並導致石家莊遭全國網民聲討。（央視新聞）