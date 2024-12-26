公安部原反恐專員劉躍進被提起公訴 (16:22)

檢察機關在審查起訴階段依法告知了被告人劉躍進享有的訴訟權利，並訊問了被告人劉躍進，聽取了辯護人的意見。檢察機關起訴指控：被告人劉躍進利用擔任天津市公安局塘沽分局副局長，公安部禁毒局局長、黨委委員、部長助理，國家禁毒委員會副主任兼辦公室主任，公安部反恐專員等職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

公開資料顯示，劉躍進生於1959年1月，湖南寧遠人。劉躍進曾長期在公安系統任職，主抓禁毒工作。他最早在天津市公安局工作。2001年，劉躍進調任公安部，先後出任公安部辦公廳主任、公安部禁毒局局長。2015年1月起，他任國家禁毒辦常務副主任、國家禁毒委副主任兼國家禁毒委辦公室主任、公安部黨委委員、部長助理等職。

2015年12月，時任公安部部長助理的劉躍進出任副部長級的公安部反恐專員。當時公安部在部領導班子中首設反恐專員一職，劉躍進是第一任反恐專員。劉躍進曾長期領導禁毒工作，主辦過包括「湄公河慘案」在內的多宗大案要案。

2020年從公安部離任後，劉躍進擔任全國政法隊伍教育整頓中央第九督導組副組長。 從2018年至2023年，劉躍進擔任全國政協委員、外事委員會委員。

（綜合報道）