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柯文哲政治獻金案　台北地檢署求判刑28年6個月 (12:48)

台北京華城案與民眾黨主席柯文哲政治獻金案，台北地檢署今（26日）上午10時召開記者會，說明相關案情，認定柯文哲圖利財團百億、收賄1710萬元新台幣（約405萬港元）、侵佔數千萬政治獻金，與共犯犯罪所得逾9371萬元新台幣（約2223萬港元），依收賄、圖利、背信與公益侵佔等罪起訴，共求判刑28年6個月。相關報道：京華城案今偵結

檢察官針對柯文哲犯貪污治罪條例違背職務行為收受賄賂罪，求處有期徒刑15年及罰款5000萬元新台幣（約1186萬港元），褫奪公權10年；犯公益侵佔政治獻金罪，求處有期徒刑5年；犯以木可公司公益侵佔政治獻金罪，求處有期徒刑6年；犯對眾望基金會背信罪，求處有期徒刑2年6月。

台北地檢署新聞稿指出，柯文哲於京華城土地違法容積率弊案中，涉犯貪污治罪條例的違背職務收受賄賂、主管監督事務圖利罪，違背職務收受賄賂犯罪所得為1710萬元新台幣。此外，柯文哲於政治獻金公益侵佔案中，涉犯刑法背信、公益侵佔政治獻金罪，並侵佔政治獻金600萬元新台幣（約142萬港元）；另柯與其心腹、參選時的競選辦公室財務長李文宗、木可公司負責人李文娟共同侵佔政治獻金逾6234萬元新台幣（約1480萬港元）。柯文哲與李文宗另挪用眾望基金會款項逾827萬元新台幣（約196萬港元），涉違反刑法背信罪。柯文哲與共犯的犯罪所得逾9371萬元。

京華城曾是全台最大購物中心，多年來向台北市政府申請提高地積比率但被拒。直到柯文哲出任市長期間，地積比率獲批倍增至8.4倍，當中包括20%地積比率獎勵，被質疑涉及貪污，為發展商圖利護航。（中央社）

相關字詞﹕柯文哲 台灣 京華城案 編輯推介

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