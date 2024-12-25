中國駐菲律賓使館駁斥菲防長 稱亞太地區不需要中導和對抗 (16:46)

12月24日，菲防長特奧多羅發表聲明稱，美國在菲部署中程導彈完全正當、合法，無可指摘，並稱中國共產黨在批評菲適度能力建設的同時，卻持續擴充其核武庫和彈道導彈能力，支持海外犯罪集團和顛覆性組織，在中國國內不尊重人權。使館發言人對此作出前述回應。

發言人表示，這不是這名菲防長首次發表類似的出格和荒唐言論。他多次攻擊抹黑中國和中國共產黨，限制阻撓中菲軍事接觸交流，甚至公開聲稱在涉海分歧上對話和協商是最無用的。上述言行與小馬可斯總統希望通過對話推動海上局勢降溫的表態背道而馳，與兩國外交部門通過對話管控海上分歧的努力背道而馳，其用意何在，為誰代言，令人疑惑。

駐菲使館發言人指出，關於美國在菲部署中導問題，中方的立場是一貫的、明確的。本地區需要和平與繁榮，不需要中導和對抗。我們再次敦促菲方正視地區國家和人民呼聲，按照此前公開承諾盡快撤走「堤豐」中導系統，不要在錯誤的道路上越走越遠。

（中國駐菲大使館網站）