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台中全聯貨倉大火9死8傷　疑電焊火花掉落油漆混合物起火 (10:28)

台中市大肚區沙田路二段全聯超市倉庫工程大火，釀9死8傷，台中市政府將依建築法、職業安全衛生法與空氣污染防制法勒令停工，要求限期改善並裁罰，之後會根據火場鑑定報告釐清責任。

全聯倉儲昨午（19日）大火，消防人員晚間7時許在3樓找到最後5名罹難者，火警造成9人死亡、8人受傷。消防局昨晚表示，初步調查3樓進行電焊工程，火星掉落地下室引燃油漆混合物起火，確切火警原因待調查釐清。

全聯表示，由於是未正式啟用的新廠房，沒有全聯員工在廠內工作，現場皆為廠商施工的必要建材；至於起火原因，將盡力協助調查釐清。承包工程的營造公司允諾，會對傷亡相關人員進行照顧、負責到底。吳姓副總說，當時正在進行冷凍設備工程，現場放置保溫材料，火警幾秒鐘時間就發生，確切意外原因都還在調查。

中市府都市發展局表示，這項工程領有建造執照，起造人全聯實業股份有限公司，由互益營造股份有限公司承造，蘇榮林建築師事務所設計監造，為兩棟地上4層地下1層建築工地，目前施工進度為主體建築及附屬建物，先前已依規申報屋頂板勘驗完成。

都發局表示，將依違反建築法「未有防範危險及預防火災之適當設備或措施」規定，先處罰1.8萬元至9萬元新台幣（約4200元至2.1萬港元）罰款，並立即勒令停工及限期改善，確定安全無虞後，才能申請復工。

中市府環境保護局表示，火災衍生大量濃煙（明顯粒狀污染物）散布於空氣中，造成空氣品質惡化，將加重處分施工單位，最高可處500萬元（約118萬港元）罰款。（中央社）

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