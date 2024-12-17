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問哈薩克女人何以能「老實生孩子」  人大教授引負評 (22:27)

中國人民大學教授王憲舉日前在一名哈薩克斯坦官員赴該校演講時，公開提問為何哈薩克女大學生畢業後能「老老實實，服服貼貼地生孩子」，引發眾多網友抨擊，紛紛指他與中國現實脫節及視女性為生育機器，這一內容如今已被校方刪除。

哈薩克國務顧問卡林（Erlan Karin）11月22日前往北京中國人民大學，以「哈薩克的改革和中哈永久全面戰略伙伴關係」為題演講，該校重陽金融研究院院長王文主持。

演講後，主持人邀请中亞問題專家、國務院發展研究中心歐亞社會發展研究所原副所長王憲舉提問。王本月剛卸任人大聖彼得堡國立大學俄羅斯研究中心副主任。他表示，自己訪問哈薩克時，發現哈薩克的小孩很多，街上、公共場所、商店到處都是小孩，哈國政府採取非常高效的方式鼓勵生育。

王憲舉說，現在中國的女士是不願意結婚，不要小孩，家長也好，領導也好，「動員她，勸她，她不聽」。所以他好奇哈薩克是如何做到這一點的？在政策上、措施上、優惠待遇等方面怎麼做的。他續指自己甚至聽說，哈薩克「女大學生畢業以後就生孩子，一個一個地生」，她們怎么能夠「這麼相信你們的話，老老實實的，服服貼貼的就這麼生孩子，早生、多生？」

卡林則回答，自己有6個孩子，但他和哈薩克不會強迫婦女生孩子，不會替她們做選擇，哈國婦女非常積極地參與社會各方面議題，也參與政治。哈薩克並在2022年通過了涉及兒童安全和婦女權益的法律，形成了新的保護婦女權益機制。他表示，哈薩克的石油、天然氣收入都會匯入國家基金，每個新生兒都會從基金中得到分紅，將來用於解決住房和教育問題，透過國家和家長共同參與，形成一種新的社會習慣。

中國人民大學重陽金融研究院11月29日發布卡林這場演講及問答的全文，其中問答部分並以「當這位高官說有6個孩子時，現場都會心大笑」為題發布。但發布後，連日來引發不少內地網民批評，直指提這種問題，說明提問人與中國社會現實嚴重脫節，年輕人不想結婚不想生的原因「他都不知道嗎？」有人則說，這個問題充滿封建味道且物化女性，質疑「女大學生是『生育機器』嗎？要『老老實實、服服貼貼生孩子』？」

還有人表示，卡林回答哈薩克尊重婦女權利、財富歸於人民、解決住房和教育問題，才是人家敢生的原因。

由於引來眾多負評，人大重陽金融研究院已將相關文章刪除。

（中央社/新浪微博）

相關字詞﹕王憲舉 哈薩克 女性 生孩子

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