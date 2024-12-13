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不批准上海台辦主任訪台 陸委會：抗議「懲獨22條」 (15:57)

雙城論壇（台北上海城市論壇）將於17日在台北舉辦，上海台辦主任金梅與9名大陸媒體人員申請來台審核未過。台灣陸委會13日回應，大陸國台辦推出「懲獨22條」等不友善行為，必須嚴審對岸涉台官員來台，藉此表達抗議與不滿。

台北市長蔣萬安對此表示感到很遺憾，大家應該對台灣民主韌性有信心、開大門走大路。

陸委會表示，在大陸國台辦公布「關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」（懲獨22條）、設立舉報專線等極不友善行為後，嚴重影響兩岸正常交流互動，對於在陸與赴陸民眾構成嚴重人身安全風險；強調對於對岸這些作為，政府不可能坐視不管，除了積極呼籲民眾審慎評估赴陸風險外，對於對岸涉台系統重要官員來台，都會嚴格審查，以此表達抗議和不滿，同時要求應與台灣民選政府溝通對話。

陸委會並就擋下大陸記者赴台申請指出，目前陸媒在台駐點記者共計8家、12人，已可充分進行採訪事宜。

另外，今明兩天各有一組上海團小規模先遣工作團抵達台北市，針對雙城論壇兩天的行程，市政參訪、論壇會場、飯店等先踩點，兩團先遣團原則上以工作人員為主，人數不會超過10人。

今天抵台先遣團共4人，由獲准來台參加雙城論壇、持有工作證的一名上海台辦副主任帶隊。

這次雙城論壇上海原定102人組團16日赴台，除了上海副市長，原本還有台辦主任金梅，以及2名副主任，但陸委會只准了其中一名副主任來台，上海訪團預計共91人赴台。（中央社、聯合報）

相關字詞﹕雙城論壇 陸委會 金梅 台辦

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