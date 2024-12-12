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2024年12月12日星期四
中法戰略對話明起舉行 法國總統外事顧問博納來華
(16:06)
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中國外交部發言人毛寧12月12日宣布，法國總統外事顧問博納將於12月13日至14日來華，同中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅舉行中法戰略對話。（新華社）
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中法
博納
王毅
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