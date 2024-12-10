女碩士精神病發走失13年發現時有子女  「丈夫」涉強姦被捕 (14:46)

聯合調查組通報指出，現年45歲卜姓女子，在2008年碩士研究生畢業後至2011年期間，因精神異常多次在多家醫院接受治療。

2011年5月26日，卜某從晉中市榆次區家中走失，和順縣青城鎮土嶺村石疊村組女村民郭某（現年78歲）8月在本村附近發現卜某，且有精神異常表現，數日後由本村男村民張某（現年46歲）帶回家中，目前育有子女。

關於是否涉嫌強姦問題。經查，張某明知卜某患有精神疾病，仍與其發生性關係並生育子女，涉嫌犯罪，已被公安機關採取刑事強制措施。

關於是否涉嫌拐賣婦女問題，通報稱2011年7至8月間，卜某曾獨自在青城鎮土嶺村石疊村組及周邊多個村停留10餘天，有精神異常表現；截至目前，尚未發現卜某被拐賣的線索和證據，警方仍在深入調查。

關於是否涉嫌非法拘禁等問題，通報指卜某精神疾病症狀明顯，但也常獨自外出購買零食，未發現其離村出走的情況；是否涉嫌非法拘禁及其它違法犯罪，公安機關正在進一步調查。

對其它失職失責、違法等問題，和順縣將依法依規嚴厲懲處，後續調查情況及時通報。

目前，卜某已住院治療，和順縣將根據案件處理情況，依法確定其子女的監護責任。（新華社）