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國航航班遭鳥群撞機頭 (17:23)

航空愛好者「WJ瀏」上周四（5日）在福建廈門拍攝飛機時，無意中影到「鳥撞飛機」驚險瞬間，當時一架飛機正準備降落至高崎機場，空中突然出現一群鳥直撞機頭，鳥瞬間像保齡球瓶一樣四散開來，雖然飛機平安降落，並未造成影響，不過「鳥撞」意外在機身留下大片血迹。

博主「WJ瀏」表示，他是在廈門高崎機場外、成功大道附近拍攝飛機時，無意中拍下情況，第二天翻看相冊時才發現。根據飛機上「國航」標誌和飛機降落時間，得知那航班是國航CA4539。他續稱「鳥撞」沒有造成太大影響，後續航班全部正常。鳥群在機場圍界外，屬不可抗因素。

據「飛常準」顯示，CA4539次航班於12月5日10時30分從成都雙流國際機場起飛，12點43分正常抵達廈門高崎國際機場。廈門高崎機場工作人員表示，經與相關單位了解，當日國航CA4539降落時確與鳥群相撞，當時未有造成航班延誤和異常，當日後續還繼續執行飛行任務。

北京航空航天大學航空專家、《航空知識》主編王亞男表示，機場會用聲、光等方式驅趕鳥群，目前世界上沒有任何機場可以保證時時刻刻都把鳥驅趕乾凈。在全球範圍內，飛機撞鳥情況並不罕見。王亞男表示，雖然飛機撞鳥時有發生，但大多數時候不會造成嚴重後果。只要飛機兩台發動機沒有同時被撞擊損壞、鳥的殘骸沒有擋住飛行員視野，通常不會導致惡性事故發生。（紅星新聞／極目新聞）

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