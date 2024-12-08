華龍洞人是東亞向現代人演化最早古人類 (14:20)

華龍洞遺址發現於1988年底。2013年以來，由中國科學院古脊椎動物與古人類研究所、安徽省文物考古研究所、東至縣文化和旅遊局等組成聯合考古發掘隊，進行多次系統發掘，累計發現約20個個體的古人類群體，其中包括1例較為完整的古人類頭骨、400多件古人類製作使用的石製品和大量具有人工切割、砍砸痕迹的骨片，以及超過80種脊椎動物化石。

通過同位素測年、動物群組成分析及地層對比等多種方法的綜合研究，聯合考古發掘隊確定華龍洞古人類生存時間為距今約30萬年。

華龍洞人的面部和下頷部已經開始向智人演化，面部扁平、眼眶較高、頭骨纖細化、出現智人標誌特徵——下巴的雛形。華龍洞人是迄今東亞地區呈現出智人特徵最多、年代最早的從古老型人類向智人過渡的古人類。

華龍洞遺址是繼北京周口店遺址之後，在中國發現的同時包含有豐富人類化石和石製品等人類活動證據的重要古人類遺址，為探討東亞地區現代人的演化提供重要材料。（央視新聞/新華社）