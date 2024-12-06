特朗普提名戴維·珀杜為駐華大使人選 (16:04)

特朗普稱，珀杜曾在新加坡及香港居住，職涯大部分時間在亞洲及中國工作。在參議院服務時，他是軍事委員會成員，擔任強大的「海上力量小組」主席。珀杜也曾在外委會服務，「是唯一一位在兩個委員會都待過的共和黨人」。

本月滿75歲的珀杜，縱橫商界40年，2014年以政治素人之姿選參議員，於2015年至2021年擔任佐治亞州聯邦參議員期間，2018年與其他共和黨參議員訪華後，集體向美媒投書，呼籲制定長期計劃因應中國日益擴大的地緣政治影響力，「美國必須清醒。」

不過，珀杜曾於2019年12月在華盛頓的一個研討會上說，美中關係面臨滑入冷戰、兩國合作的兩種選擇，並指與中國脫鈎將是「巨大的錯誤」。

珀杜於參議員任內聚焦北京軍事擴張，他曾於2018年訪台並會見時任台灣領導人蔡英文，關注美台安全合作。

美國現任駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）10月對國家廣播公司新聞網（NBC News）表示，美中競爭將持續「到下一個10年」。

珀杜缺乏行政經驗，更非職業外交官出身，不過特朗普看中其商業領袖經驗。特朗普在聲明中表示，珀杜是500大企業（Fortune 500）執行長，也曾在聯邦參議院任職，「帶來寶貴的專業知識來幫助我們建立與中國的關係」。（綜合報道）