社交平台為家族自辯  「薄瓜瓜」發文否認「薄習過節」 (16:51)

X帳號BoKuangyi（「薄曠逸」音，薄瓜瓜本名）使用「Kuangyi (Guagua)」即「曠逸（瓜瓜）」網名發帖，帳號旁邊顯示「藍剔」標識（已認證的帳戶），稱此帳戶於2024年11月通過認證。X平台的「認證」比較寬鬆，而且付月費就可得到「藍剔」認證。

「薄瓜瓜」表示本望保持低調，但近幾周被持續炒作，還有人上傳私人視頻（婚禮現場短片），斷章取義，引來猜測。所以，在父母被捕後，已沉默12年的他決定就「個人行為」、「不義之財」、「父親過失」、「母親無辜」、「無政治野心」等五點回應外界一些誤解。

文中提到，「薄習兩家不曾有過節，上輩過世，爺爺曾贈祭文『爐火純青…』。我父親從未妄想與其爭鋒，並早表態會全力助為。我父母入獄也與他無關，但不斷有人挑撥離間，還有那些不知情的人，自報奮勇，瞎揣摩上級心思。」

文中稱薄熙來有3處過失：不善溝通，忽略人之常情，讓人覺得盛氣逼人；「唱紅」管理不當，席卷成運動後一發不可收拾；「打黑」用人不當，王立軍（時任重慶公安局長）權欲熏心，濫用職權。

「薄瓜瓜」稱，「當我爸爸察覺後，開始疏遠王，但為時已晚。王早開始布局，另有靠山，籌備把柄，安排海伍德來渝等一系列幕後操作，最後引發美使館一事。」

「薄瓜瓜」強調自己一直只持有中國護照，又稱「我毛病雖多，但腰板是直的。不管我們相距多遠，他們照樣是我最崇拜，最親近的人。」

2012年2月2日，重慶市宣布重慶副市長王立軍不再兼任公安局長，2月6日王立軍前往美國駐成都總領事館，滯留1天後離開；中紀委展開調查。全國兩會閉幕後，中國官媒3月15日證實薄熙來不再擔任重慶市委書記職務，薄熙來4月被免去中央政治局委員和中央委員職務，9月被開除黨籍、開除公職（雙開）；薄熙來妻子谷開來和勤務人員張曉軍涉嫌故意殺人犯罪移交司法機關。

安徽合肥中級法院2012年8月以故意殺人罪判處谷開來死刑，緩期兩年執行。成都中級法院9月以徇私枉法、叛逃、濫用職權、受賄罪判處王立軍監禁15年。谷開來、王立軍均未上訴。

山東省濟南市中級法院2013年9月裁定薄熙來受賄、貪污、濫用職權罪成，判處無期徒刑；山東省高級法院10月駁回薄熙來上訴。（綜合報道）